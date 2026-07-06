Il Belgio ha accusato nuovamente la Fifa di mancanza di trasparenza nel caso Balogun, affermando che non sono state fornite spiegazioni sulla situazione. La federazione calcistica ha pubblicato un comunicato in cui si riferisce anche al ricorso presentato, senza ulteriori dettagli o chiarimenti sulla vicenda. La disputa riguarda le modalità con cui la Fifa ha gestito il caso, senza fornire informazioni aggiuntive sulla decisione o sui motivi.

Arrivano nuove accuse dal Belgio alla Fifa per il caso Balogun. La federcalcio infatti ha pubblicato un nuovo comunicato sulla situazione, spiegando anche il tema del ricorso. "Dopo aver appreso attraverso i media della decisione della Fifa di revocare la squalifica automatica del calciatore Folarin Balogun, la Rbfa ha inviato una lettera chiedendo una copia della decisione, una spiegazione della procedura seguita e chiarimenti in merito all'applicazione dei regolamenti”, si legge nella nota. “Come unica risposta, la Fifa ha inviato una lettera alla Rbfa comunicando di aver considerato tale corrispondenza come un ricorso, di aver nominato un giudice e di aver concesso alla federazione belga soltanto poche ore per completare il ricorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balogun, nuove accuse del Belgio alla Fifa per la poca trasparenza: "Non hanno dato spiegazioni"

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