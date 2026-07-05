La FIFA ha sospeso la squalifica di Balogun, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio nell’ottavo di finale dei Mondiali 2026. La partita si svolgerà a Seattle nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. La decisione consente all’attaccante di essere disponibile per la squadra statunitense, che aveva inizialmente rischiato di dover giocare senza di lui. La notizia ha suscitato reazioni sui social, con commenti di esultanza da parte di figure pubbliche.

Colpo di scena ai Mondiali 2026. Folarin Balogun sarà regolarmente a disposizione degli Stati Uniti per l’ottavo di finale contro il Belgio, in programma nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio a Seattle. La Fifa ha infatti deciso di sospendere l’esecuzione della giornata di squalifica automatica inflitta all’attaccante dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro la Bosnia-Erzegovina, consentendogli così di scendere in campo. Balogun era stato espulso per un intervento su Tarik Muharemovic, giudicato da cartellino rosso dopo la revisione al VAR. In base al regolamento avrebbe dovuto saltare automaticamente la gara successiva,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Balogun giocherà contro il Belgio: la Fifa sospende la squalifica, Trump esulta

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