La federazione belga ha nuovamente contestato la Fifa, chiedendo chiarimenti sulla revoca della squalifica di Folarin Balogun. La decisione di annullare l'interdizione automatica non è stata accompagnata da spiegazioni ufficiali da parte dell’organizzazione mondiale del calcio. La disputa riguarda la mancanza di comunicazioni dettagliate sulla procedura adottata e sulle motivazioni che hanno portato alla revoca del provvedimento. La questione rimane aperta e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.

Non si placa la polemica tra la federazione belga e la Fifa sul caso di Folarin Balogun. Dopo la revoca della squalifica automatica dell’attaccante degli Stati Uniti, il Belgio è tornato all’attacco con un nuovo comunicato ufficiale, denunciando la mancanza di chiarimenti da parte dell’organo di governo del calcio mondiale e contestando la gestione dell’intera vicenda. Belgio: «Nessuna risposta sul caso Balogun». La federazione belga spiega di aver chiesto formalmente alla Fifa una copia della decisione con cui è stata annullata la squalifica del giocatore, oltre a un chiarimento sulla procedura adottata e sull’interpretazione del regolamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Balogun, il Belgio attacca ancora la Fifa: «Nessuna spiegazione sulla squalifica revocata»

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