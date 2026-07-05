Balogun il Belgio attacca la Fifa per la squalifica sospesa dell’attaccante Usa | siamo stupiti il regolamento dice altro
Il Belgio ha criticato la FIFA per la sospensione della squalifica di un attaccante statunitense, espulso contro la Bosnia. Il regolamento prevedeva una giornata di squalifica, ma la decisione è stata sospesa, suscitando sorpresa tra le autorità belghe. La vicenda riguarda il caso di un calciatore espulso durante i Mondiali, con la squalifica originariamente prevista, poi sospesa senza motivazioni ufficiali. La questione ha assunto anche un rilievo politico.
Caso politico ai Mondiali. Balogun è sempre più un caso. L’attaccante statunitense espulso – ingiustamente – contro la Bosnia. Avrebbe dovuto subire una giornata di squalifica ma la squalifica è stata sospesa. Al di là dei sospetti sulle pressioni di Trump su Infantino, la federcalcio belga risponde a termini di regolamento e ribadisce che si tratta di una decisione non prevista dal codice disciplinare. Nella notte tra lunedì e martedì è in programma l’ottavo di finale tra Belgio e Stati Uniti. Scrive la Federcalcio belga: “La Royal Belgian Football Association (Rbfa) è stupita dalla decisione della Fifa di riabilitareper la partita Usa-Belgio il giocatore statunitense squalificato Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Balogun's Red Card Overturned, He Faces Belgium
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