Il Belgio ha criticato la FIFA per la sospensione della squalifica di un attaccante statunitense, espulso contro la Bosnia. Il regolamento prevedeva una giornata di squalifica, ma la decisione è stata sospesa, suscitando sorpresa tra le autorità belghe. La vicenda riguarda il caso di un calciatore espulso durante i Mondiali, con la squalifica originariamente prevista, poi sospesa senza motivazioni ufficiali. La questione ha assunto anche un rilievo politico.

Caso politico ai Mondiali. Balogun è sempre più un caso. L’attaccante statunitense espulso – ingiustamente – contro la Bosnia. Avrebbe dovuto subire una giornata di squalifica ma la squalifica è stata sospesa. Al di là dei sospetti sulle pressioni di Trump su Infantino, la federcalcio belga risponde a termini di regolamento e ribadisce che si tratta di una decisione non prevista dal codice disciplinare. Nella notte tra lunedì e martedì è in programma l’ottavo di finale tra Belgio e Stati Uniti. Scrive la Federcalcio belga: “La Royal Belgian Football Association (Rbfa) è stupita dalla decisione della Fifa di riabilitareper la partita Usa-Belgio il giocatore statunitense squalificato Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Balogun, il Belgio attacca la Fifa per la squalifica sospesa dell’attaccante Usa: “siamo stupiti, il regolamento dice altro”

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Balogun's Red Card Overturned, He Faces Belgium

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