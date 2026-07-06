Donald Trump ha confermato di aver contattato la FIFA per discutere sulla sospensione di un giorno della squalifica dell’attaccante statunitense Florian Balogun. La decisione ha suscitato discussioni sulla possibile interferenza politica nel calcio internazionale. La squalifica sospesa riguarda Balogun, senza dettagli specifici sulla durata o le motivazioni iniziali. La vicenda ha aperto un dibattito pubblico sulla autonomia delle organizzazioni calcistiche in relazione a interventi di figure politiche di alto livello.

Il Controverso Caso Balogun: Politica e Sport si Scontrano ai Mondiali. di Enrico Currò MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Recentemente, Donald Trump ha confermato di aver contattato la FIFA riguardo alla sospensione della squalifica di un giorno per l’attaccante statunitense Florian Balogun. “Ho chiesto solo la revisione di una decisione sbagliata”, ha dichiarato Trump, sottolineando l’importanza di garantire che i migliori giocatori non vengano esclusi per errori evidenti. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla separazione tra sport e politica, e sulla certezza delle regole nel calcio internazionale. Le Reazioni dell’Uefa e delle Nazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Balogun e la squalifica sospesa: il caso che mette in discussione l’autonomia del calcio.

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SCANDALO MONDIALI, SOSPESA L'ESPULSIONE DI BALOGUN: VERGOGNA!

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