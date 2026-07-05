Sospesa la squalifica a Balogun | sarà in campo contro il Belgio Trump applaude

La squalifica di Balogun è stata sospesa, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio negli ottavi di finale in programma domani notte alle 2. La decisione è stata comunicata poco prima della partita. Nel frattempo, l'ex presidente ha espresso apprezzamento per l'evento. La partita si svolgerà con Balogun disponibile, senza ulteriori restrizioni. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni della sospensione o alle procedure legali coinvolte.

Un colpo di scena infiamma la vigilia di Stati Uniti-Belgio, gara degli ottavi di finale, in programma domani notte, alle 2 ora italiana. Folarin Balogun, punto di forza della squadra di Pochettino, sarà regolarmente a disposizione per il match contro De Bruyne e compagni, nonostante il cartellino rosso rimediato nell’incontro dei sedicesimi contro la Bosnia. Con una decisione del tutto inaspettata, la Fifa ha infatti deciso di sospendere, in via cautelare, la conseguente squalifica per una giornata, rimediata dal calciatore americano. L'attaccante statunitense, in forza al Monaco, era finito sotto la doccia anzitempo dopo che l'arbitro brasiliano Raphael Claus, richiamato all'on field review, lo aveva espulso per un brutto fallo su Muharemovic, un contrasto aereo in cui Balogun era franato sulla caviglia del difensore del Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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