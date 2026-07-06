Folarin Balogun potrà giocare con gli Stati Uniti contro il Belgio, secondo la FIFA. La federazione belga annuncia un ricorso e si prepara a contestare la decisione. La FIFA ha rilasciato un comunicato ufficiale al riguardo. La partita tra le due nazionali è in programma nei Mondiali 2026, mentre si infiamma il dibattito sulla regolarità della convocazione.

Folarin Balogun ha ricevuto il via libera dalla FIFA per Stati Uniti Belgio, che intanto minaccia ricorso. Il comunicato FIFA di Infantino. Un clamoroso polverone regolamentare infiamma la vigilia della attesissima sfida dei Mondiali 2026 tra USA e Belgio. Il bomber statunitense Folarin Balogun è stato autorizzato a giocare nel match di stasera, cancellando di fatto i dubbi legati a una sua squalifica dopo il rosso (poi revocato) contro la Bosnia. La decisione d’urgenza ha sollevato pesantissimi sospetti di pressioni politiche, costringendo il Presidente della FIFA Gianni Infantino a un duro intervento pubblico per difendere l’operato della federazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Balogun ci sarà per Stati Uniti Belgio! I Diavoli Rossi non ci stanno e preannunciano il ricorso, arriva il comunicato di Infantino

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