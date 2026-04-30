Il presidente della FIFA ha annunciato ufficialmente che l’Iran prenderà parte ai Mondiali 2026 e che le partite si svolgeranno negli Stati Uniti. La conferma arriva dopo settimane di incertezza sulla partecipazione della nazionale iraniana, in seguito a discussioni sulle condizioni di qualificazione e organizzazione. La coppa del mondo del 2026 si terrà in Nord America, con partite programmate in diverse città statunitensi.

“Posso confermare che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026 e che naturalmente giocherà negli Stati Uniti d’America “. Lo ha annunciato il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso di apertura al Congresso di Vancouver, in Canada, sottolineando “la straordinaria capacità del calcio di costruire ponti in un mondo diviso” mentre tutte le 48 Federazioni partecipanti si preparano a brillare alla Coppa del Mondo Fifa di quest’anno e a trasmettere un potente messaggio di unità. “Certo, l’Iran giocherà negli Stati Uniti d’America e il motivo è semplice: dobbiamo essere uniti. Dobbiamo unire le persone”, ha dichiarato ancora Infantino. “E’ mia responsabilità e nostra responsabilità fare in modo che il calcio e la Fifa possano unire il Mondo”, ha detto ancora il presidente della Fifa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Infantino annuncia: “L’Iran ci sarà e giocherà negli Stati Uniti”

Notizie correlate

L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: “Giocherà le partite negli Stati Uniti”Il presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA ha garantito la presenza dell'Iran ai Mondiali 2026, affermando che l'Iran...

L’annuncio di Infantino sull’Iran: “Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti”Nessuna esclusione, l'Iran sarà ai Mondiali come previsto e giocherà le sue partite negli Stati Uniti come confermato da Infantino prima dell'ultima...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali; Mondiali calcio 2026, cambiano le regole: l'annuncio della Fifa e le novità; Fuori gli iraniani, dentro la nazionale azzurra. Grazie agli Epstein Files; Mondiali negli Usa, appello a Infantino per frenare l'Ice.

Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino L’Iran ci sarà e giocherà negli Stati UnitiA Vancouver per il 76esimo Congresso Fifa, Gianni Infantino ha ribadito una volta di più che la partecipazione del Team Melli al prossimo Mondiale non è in discussione ... italpress.com

L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: Giocherà le partite negli Stati UnitiIl presidente della FIFA Gianni Infantino nel Congresso della FIFA ha garantito la presenza dell'Iran ai Mondiali 2026, affermando che l'Iran giocherà ... fanpage.it

Una nuova sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ridurrà i diritti elettorali per le minoranze negli Stati Uniti: le conseguenze sulla politica americana potrebbero essere rilevanti - facebook.com facebook

Le foto del viaggio di Carlo III negli Stati Uniti x.com