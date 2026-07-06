La revoca della squalifica di Folarin Balogun ha scatenato una forte reazione in Belgio, con accuse di mancanza di risposte da parte della FIFA. La federazione internazionale non ha fornito spiegazioni ufficiali e ha fatto scomparire i video relativi alla decisione. La polemica si intensifica senza che siano state date motivazioni chiare, alimentando il malcontento tra le parti coinvolte.

Parte lesa. Senza spiegazioni. Senza una ragione. E con l’imbarazzante scena dei video spariti. La polemica per la revoca della squalifica di Folarin Balogun si infiamma. Una nuova, durissima, nota ufficiale, nella quale denuncia irregolarità. Punto primo. La spiegazione mai arrivata. La federazione belga ha chiesto formalmente alla Fifa una copia della decisione con cui è stata revocata la squalifica automatica, una spiegazione sulla procedura seguita e un chiarimento sull'interpretazione dei regolamenti applicati. Ma la risposta ricevuta non è stata esaustiva: "come unica spiegazione, la Fifa ha inviato una lettera nella quale comunicava che tale corrispondenza veniva considerata un ricorso, che era stato nominato un arbitro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Balogun, Belgio ancora più furioso: “La Fifa non risponde e fa sparire spiegazioni sulla regola”

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