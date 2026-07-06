Ballando con le stelle Aurora Ramazzotti ha detto sì | l' indiscrezione

Aurora Ramazzotti sarebbe pronta ad accettare la proposta di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Intanto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti debutta anche nella musica. Dopo aver mosso i primi passi in televisione e aver appena debuttato nel mondo della musica, Aurora Ramazzotti potrebbe essere pronta a raccogliere una nuova sfida. Secondo le ultime indiscrezioni, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Una scelta che segnerebbe un nuovo capitolo nel suo percorso... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Un Giorno Di Festa è l’album di debutto di Aurora Ramazzotti, che vedremo anche a Ballando con le Stelle biccy.it/un-giorno-di-f… #BallandoConLeStelle x.com

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