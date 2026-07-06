Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle | l’indiscrezione

Aurora Ramazzotti sarà la prima concorrente di Ballando con le stelle. La figlia di un noto personaggio pubblico ha deciso di partecipare al programma, annunciando la sua presenza in pista. La notizia non è ancora ufficiale, ma il nome si avvicina a quello diffuso tra le fonti vicine alla produzione. La partecipazione di Ramazzotti rappresenta un debutto nel format televisivo per lei.

Aurora Ramazzotti è la prima concorrente di Ballando con le stelle: la figlia di ha deciso di mettersi a nudo e discendere in pista Finalmente è uscito il nuovo nome (quasi) certo. E’ Giuseppe Candela a farlo e a rivelare che saràAurora Ramazzottila prima concorrente di Ballando con le stelle.Mentre Milly Carlucci mantiene il massimo riserbo sull’organizzazione di questa nuova edizione – in parte rinnovata- finalmente inizia a circolare qualche nome. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, fresca di nozze, è pronta a scendere in pista.Sembra infatti che, chiuso il capitolo relativo allacopiosa organizzazione del matrimonio, adesso la figlia di sarebbe pronta a scendere in pista e ad indossare le scarpe da ballo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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