Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle? Ecco l’indiscrezione bomba

Aurora Ramazzotti potrebbe figurare tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al momento non è arrivata alcuna conferma né dalla diretta interessata né dalla Rai. Ma secondo le ultime indiscrezioni, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker avrebbe siglato l’accordo con Milly Carlucci per arrivare nel noto programma di Rai Uno dedicato al ballo. Stando a quanto riportato da Chi, infatti, Aurora Ramazzotti è pronta per diventare una delle protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Già la prova in pista, avvenuta proprio durante le nozze, aveva dato adito al pettegolezzo. Adesso la nota rivista conferma tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Aurora Ramazzotti dice si a Ballando le Stelle

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