Potatura degli alberi assente da anni la denuncia a Pastena

In via Ugo Foscolo, all'angolo di via Francesco Solimene nella zona Santa Margherita a Pastena, gli alberi non sono stati potati da diversi anni. La situazione è stata segnalata come problematica da alcuni residenti, che hanno evidenziato l’assenza di interventi di manutenzione sulla chioma degli alberi da un tempo prolungato.