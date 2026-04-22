Potatura degli alberi assente da anni la denuncia a Pastena
In via Ugo Foscolo, all'angolo di via Francesco Solimene nella zona Santa Margherita a Pastena, gli alberi non sono stati potati da diversi anni. La situazione è stata segnalata come problematica da alcuni residenti, che hanno evidenziato l’assenza di interventi di manutenzione sulla chioma degli alberi da un tempo prolungato.
Niente potatura per gli alberi in via Ugo Foscolo, all'angolo di via Francesco Solimene, zona Santa Margherita a Pastena. La segnalazione arriva da un nostro lettore, che segnala "l'abbandono totale di questi alberi che non vengono potati da ben 11 anni. Più volte segnalato all'ufficio preposto e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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