Intelligenza Artificiale a scuola il 92% degli studenti la usa ma manca la guida dei docenti

Secondo un’indagine recente, il 92% degli studenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale durante le proprie attività scolastiche. Tuttavia, molti docenti non forniscono ancora indicazioni chiare su come impiegare queste tecnologie in modo corretto. La presenza dell’intelligenza artificiale tra i giovani è ormai diffusa, ma l’assenza di una guida adeguata solleva questioni sulla gestione di questa presenza in ambito educativo.

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita degli studenti, ma la scuola fatica ancora a guidarne l’utilizzo. È quanto emerge dalla rilevazione “Studenti e Intelligenza Artificiale”, presentata il 28 aprile nel corso del seminario “Educare ad un uso consapevole e competente dell’intelligenza artificiale a scuola”, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Il sondaggio, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, ha coinvolto oltre 20.000 ragazzi, offrendo un quadro dettagliato su abitudini, consapevolezza e aspettative legate all’uso dell’IA. Dai dati emerge che il 92,5% degli studenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale: il 24,1% lo fa quotidianamente, mentre oltre il 52% ricorre a questi strumenti almeno una volta a settimana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’Intelligenza Artificiale a scuola

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