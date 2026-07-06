In un mese, un negozio in via Diaz è stato rapinato tre volte. I ladri sono entrati nel piccolo bazar gestito da un cittadino indiano, colpendo in rapida successione. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, ma non sono stati ancora identificati i responsabili. La proprietà ha sporto denuncia per le ripetute intrusioni. La situazione ha causato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Per tre volte consecutive, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, hanno preso di mira la sua attività commerciale: un piccolo bazar in via Diaz gestito da un cittadino indiano. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti armati di arnesi da scasso hanno nuovamente danneggiato le vetrine del negozio, ricavando un varco attraverso il quale prelevare la merce. Stavolta niente smartwatch e cordless, ma orologi dal valore di 20 euro ciascuno. In totale circa venti pezzi portati via agilmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini di videosorveglianza. Tre buchi nelle vetrine, ancora tutti ben visibili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, tre furti in un mese: malviventi colpiscono di nuovo negozio in via Diaz

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