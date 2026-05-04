Nella serata di domenica e nelle prime ore di lunedì, sono stati registrati tre furti in provincia di Pavia. Due di questi sono avvenuti nella zona di Voghera, coinvolgendo due bar, mentre il terzo si è verificato a Vigevano, dove un negozio di scarpe è stato svaligiato. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi e stanno cercando di identificare i responsabili.

Pavia, 4 maggio 2026 - Tre furti, due nella zona di Voghera e uno a Vigevano, tra la serata di domenica e le prime ore di oggi, lunedì 4 maggio. Due ai danni di bar e uno a un altro esercizio commerciale. Era circa mezzanotte quando ignoti ladri hanno preso di mira il “ Bar della Piazza” a Cornale, in piazza 5 Martiri. A Cornale. Hanno forzato la porta d'ingresso e portato via due slot, intere, senza perdere tempo a scassinarle sul posto per impossessarsi dei soldi contenuti, caricandole su un mezzo abbastanza capiente per trasportarle, un furgone o un suv. Per un bottino al momento non quantificato, al quale si aggiunge il danno per la sottrazione degli apparecchi, che probabilmente verranno poi ritrovati abbandonati dopo essere stati aperti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre furti a Voghera, Cornale e Vigevano: svaligiati due bar e un negozio di scarpe

Notizie correlate

Voghera: fuggono dopo l’assalto flop in negozio e vengono scoperti con il bottino di tre furti in autoVoghera (Pavia), 8 marzo 2026 – Sono fuggiti dopo un tentato furto in un negozio, poi intercettati dai carabinieri nel parcheggio di un centro...

Cecina | Tre furti in quattro giorni tra bar, lavanderia e distributore di benzina: denunciate due donneDue donne, accusate di una serie di furti commessi trai l 25 e 29 marzo ai danni di diverse attività di Cecina, sono state denunciate dalla polizia...

Contenuti utili per approfondire

Tre furti a Voghera, Cornale e Vigevano: svaligiati due bar e un negozio di scarpeHanno forzato la porta d'ingresso e portato via due slot, intere, senza perdere tempo a scassinarle sul posto per impossessarsi dei soldi contenuti, caricandole su un mezzo abbastanza capiente per tra ... ilgiorno.it

Doppio furto sventato a Voghera: ruba taglierino e tronchese con cui trancia dispositivo anti-taccheggio delle scarpe nuoveVoghera (Pavia), 10 febbraio 2026 - Prima dal reparto ferramenta ha preso un tronchese e un taglierino, poi si è spostato nell'altro reparto delle calzature, nello stesso supermercato, usando gli ... ilgiorno.it