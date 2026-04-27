Nella notte tra sabato e domenica, un negozio situato in via Roma ad Aversa è stato svaligiato. La strada, molto frequentata nel fine settimana per lo shopping, è stata teatro dell'ultimo furto ai danni di un'attività commerciale locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l'avvio delle indagini. La polizia sta verificando eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Commercianti senza pace ad Aversa. Un nuovo colpo è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica nella centralissima via Roma, strada dello shopping frequentatissima nel weekend. Ad essere colpito questa volta Vendòme, boutique specializzata nella vendita di articoli e borse di valore. I malviventi hanno agito con lo stesso schema già riscontrato nelle ultime settimane: forzano la saracinesca con un flex, si introducono all'interno e nel giro di pochi minuti raccattano tutto ciò che possono da vetrine ed espositori prima di far perdere le proprie tracce. Sull'ennesimo raid consumato ai danni delle attività commerciali del territorio normale indagano gli agenti del Commissariato di Aversa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, commercianti senza pace: svaligiato nuovo negozio in via Roma

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