Nuova opera abusiva nel Parco del Cilento | scatta l' ordinanza di demolizione

Notizia in breve

Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata emessa un'ordinanza di demolizione per una nuova opera edilizia realizzata senza autorizzazione. Si tratta di un intervento edilizio abusivo scoperto nel cuore dell'area protetta. Le autorità hanno avviato le procedure per la demolizione dell'edificio, che si trova in una zona soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali. La decisione segue il riscontro di lavori eseguiti senza permesso ufficiale.