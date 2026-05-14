Maxiblitz contro il caporalato a Latina | dipendenti senza contratto al lavoro tra rifiuti e topi morti
Le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione a Latina, concentrandosi su attività agricole tra campi e serre. Durante i controlli sono stati trovati lavoratori senza permesso di soggiorno né contratti ufficiali, impegnati in condizioni di lavoro considerate degradanti. Tra i materiali rinvenuti, rifiuti e topi morti sono stati trovati nei siti controllati, portando al sequestro di alcune aree e all'identificazione di irregolarità.
Operazione della guardia di finanza tra campi e serre di attività agricole: scoperti dipendenti senza permesso di soggiorno o contratto e in condizioni di lavoro degradanti, tra rifiuti e topi morti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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