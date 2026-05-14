Maxiblitz contro il caporalato a Latina | dipendenti senza contratto al lavoro tra rifiuti e topi morti

Le forze dell'ordine hanno condotto un'operazione a Latina, concentrandosi su attività agricole tra campi e serre. Durante i controlli sono stati trovati lavoratori senza permesso di soggiorno né contratti ufficiali, impegnati in condizioni di lavoro considerate degradanti. Tra i materiali rinvenuti, rifiuti e topi morti sono stati trovati nei siti controllati, portando al sequestro di alcune aree e all'identificazione di irregolarità.

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