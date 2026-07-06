Negli Stati Uniti è stato approvato un nuovo regolamento che elimina l’obbligo di avere un pedale del freno e altri comandi manuali sulle auto che sono progettate esclusivamente per la guida autonoma. La norma riguarda solo i veicoli pensati e sviluppati per muoversi senza conducente, lasciando invariato l’obbligo di questi dispositivi sulle auto tradizionali. La modifica si applica quindi solo a veicoli specifici, senza coinvolgere tutte le automobili in circolazione.

Via l’obbligo del pedale del freno e più in generale dei comandi manuali di frenata sulle auto progettate per guidare da sole. Non su tutte le auto, ça va sans dire, ma solo da quelle pensate, sviluppate e nate esclusivamente per muoversi senza conducente. Se dovesse passare così com’è stata formulata, la proposta dell’Nhtsa farà discutere, perché fa strano salire su un’auto senza pedali. Le Case impegnate nello sviluppo dei robotaxi puntano da tempo il dito contro i criteri di omologazione unici: con la normativa attuale, le vetture devono tutte nascere tra gli stessi paletti, quale che sia il loro impiego futuro. Così l’agenzia governativa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto senza freno: primo ok in Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEAPMOTOR T03 - GUIDA PRATICA AL PRIMO UTILIZZO

Notizie e thread social correlati

Auto senza freno a mano inserito: uomo resta schiacciatoDurante un'operazione di polizia giudiziaria, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un'auto con il freno a mano inserito.

Ieri in Campania: auto senza freno a mano investe e uccide un ragazzo nel SannioIeri in Campania si è verificato un incidente mortale nel Sannio, quando un’auto senza freno a mano ha investito un ragazzo, provocandone la morte.

Si parla di: F1 | Antonelli: Sono partito con la vena chiusa. Senza i problemi ai freni, il finale sarebbe stato diverso.

Diano Castello, auto senza freno a mano finisce in un giardino. A bordo due cagnolini, soccorsi dai veterinariAuto senza freno a mano parte. A bordo solo due cagnolini, l’automobilista era sceso. La vettura è finita nel giardino di una casa. Gli animali sono stati ... ilsecoloxix.it

Auto senza freno a mano sui binari, treni fermi per 50 minuti: proprietario denunciatoCircolazione dei treni regionali e nazionali bloccata dalle 15 alle 15,50 per un' auto di traverso sui binari al passaggio a livello di Pontetto-Bogliasco. Un episodio fotocopia di quello verificatosi ... genova.repubblica.it