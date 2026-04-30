Ieri in Campania | auto senza freno a mano investe e uccide un ragazzo nel Sannio

Ieri in Campania si è verificato un incidente mortale nel Sannio, quando un’auto senza freno a mano ha investito un ragazzo, provocandone la morte. La vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro un civico, causando la tragica collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vittima aveva 20 anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 29 aprile 2026. Avellino – Dopo il bagno di folla per Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle presenta la propria squadra in vista delle amministrative di Avellino puntando a ritagliarsi un ruolo decisivo nella corsa a sindaco di Nello Pizza. (LEGGI QUI) Benevento – Tragico evento per un incidente stradale dalla dinamica ancora in fase di accertamento. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita ieri mattina poco dopo le 9 travolto da un’auto che a quanto risulta dalle prime ricostruzioni dei fatti non aveva il conducente. Il fatto è accaduto alla frazione Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: auto senza freno a mano investe e uccide un ragazzo nel Sannio Notizie correlate Tragedia nel Sannio, 18enne perde la vita travolto da auto senza freno a manoTempo di lettura: < 1 minutoTragico evento per un incidente stradale dalla dinamica ancora in fase di accertamento. Ieri in Campania: si scontra contro due auto in sosta, muore motociclista nel SannioAvellino – Gianfranco De Simone, 49 anni, fornaio residente a Torelli, frazione di Mercogliano, è stato trovato morto nella mattinata di giovedì in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in Campania; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Auto, a Napoli e in Campania il nuovo meglio dell’usato; Bambina rimane chiusa in auto: paura nel parcheggio della chiesa. 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in CampaniaUn giovane di 18 anni è deceduto schiacciato dalla sua auto che parcheggiata in salita si è mossa, ed il giovane ha tentato invano di fermarla rimanendo travolto. La tragedia ... ilmattino.it Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: arrestato latitante del narcotraffico internazionaleGIUGLIANO IN CAMPANIA — Per tre anni era riuscito a sparire, protetto da documenti falsi e da un’identità costruita per confondere. Ieri pomeriggio, però, Giugliano in Campania, tre anni da fantasma: ... marigliano.net Un drammatico incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo, dove un uomo di 89 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano della propria abitazione. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 18 in via generale Da - facebook.com facebook -Liliana Segre ha denunciato ieri: «A 96 anni mi scrivono ancora: perché non muori». -Gli insulti contro Liliana sono qualcosa di spaventoso deprecabile. Trovo indecoroso che una persona della sua età debba essere sotto scorta.. Anna Foa #ilcavalloletorre x.com