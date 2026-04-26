Auto senza freno a mano inserito | uomo resta schiacciato

Durante un'operazione di polizia giudiziaria, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un'auto con il freno a mano inserito. L'incidente si è verificato in un'area urbana, mentre gli agenti svolgevano controlli di routine. La vettura ha iniziato a muoversi lentamente, provocando la caduta e l'infortunio dell'uomo che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Erano impegnati in un’attività di polizia giudiziaria, quando tre carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Marano hanno soccorso un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla propria auto, che aveva cominciato a scivolare per il mancato azionamento del freno a mano. Il 46enne di Marano di Napoli ha riportato un grave trauma con crisi respiratoria e convulsiva. I tre militari hanno agito immediatamente, praticando manovre di primo soccorso e adagiando l’uomo in posizione laterale di sicurezza, scongiurando il rischio di asfissia e stabilizzandone le funzioni vitali, sotto lo sguardo disperato della moglie e dei passanti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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