Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle? Il ballo al matrimonio

Da dilei.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aurora Ramazzotti prossima concorrente di Ballando con le Stelle? In molti sono pronti a scommettere su di lei, soprattutto dopo il ballo scatenato al matrimonio con Goffredo Cerza. Il ballo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza alle nozze. Le nozze in Sicilia di Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono state da sogno fra fuochi d’artificio, promesse d’amore romantiche e un ballo che ha sciolto ogni tensione dopo il fatidico “sì”. Il matrimonio della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata una festa senza precedenti, con ben tre giorni di festeggiamenti a base di balli e canti. Visualizza questo post su Instagram Aurora, che è una vera showgirl proprio come sua madre, si è spesso esibita per i suoi ospiti, ma soprattutto per il neo marito, in balli e canti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

aurora ramazzotti pronta per ballando con le stelle il ballo al matrimonio
© Dilei.it - Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle? Il ballo al matrimonio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno sorpreso i fan rivelando il luogo del loro matrimonio.

Video Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno sorpreso i fan rivelando il luogo del loro matrimonio.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aurora Ramazzotti a Ballando con le stelle: l’indiscrezione

COLPACCIO CARLUCCI! BALLANDO CON LE STELLE: AURORA RAMAZZOTTI IN GARAMilly Carlucci ha annunciato che Aurora Ramazzotti parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in programma nel 2026.

Temi più discussi: Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti; Gli inviti anni '90, l'abito e la location: Aurora Ramazzotti pronta a dire Sì in Sicilia; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, al via i tre giorni di festa per il matrimonio: tutti i dettagli delle nozze in Sicilia (con le prime foto); Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle? La coreografia al matrimonio fa sognare i fan.

aurora ramazzotti aurora ramazzotti pronta perAurora Ramazzotti svolta, ha detto sì a Ballando con le stelle: l’indizio svelato durante le nozze con GoffredoAurora Ramazzotti è pronta a diventare una nuova concorrente di Ballando con le stelle, un indizio sarebbe arrivato proprio durante le sue nozze ... libero.it

Aurora Ramazzotti a Ballando con le Stelle? Ecco l’indiscrezione bombaAurora Ramazzotti potrebbe figurare tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web