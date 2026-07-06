Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle? Il ballo al matrimonio

Aurora Ramazzotti prossima concorrente di Ballando con le Stelle? In molti sono pronti a scommettere su di lei, soprattutto dopo il ballo scatenato al matrimonio con Goffredo Cerza. Il ballo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza alle nozze. Le nozze in Sicilia di Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono state da sogno fra fuochi d’artificio, promesse d’amore romantiche e un ballo che ha sciolto ogni tensione dopo il fatidico “sì”. Il matrimonio della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata una festa senza precedenti, con ben tre giorni di festeggiamenti a base di balli e canti. Visualizza questo post su Instagram Aurora, che è una vera showgirl proprio come sua madre, si è spesso esibita per i suoi ospiti, ma soprattutto per il neo marito, in balli e canti. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno sorpreso i fan rivelando il luogo del loro matrimonio.

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È tutto pronto per il grande giorno! Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per dirsi sì in Sicilia, mentre tutta la famiglia è già in viaggio per celebrare il loro matrimonio. Un weekend di emozioni, amore e festa attende gli sposi e i loro cari. x.com

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