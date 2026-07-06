Milly Carlucci ha annunciato che Aurora Ramazzotti parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in programma nel 2026. La showgirl e influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sarà una delle concorrenti dello spettacolo di Rai1. La partecipazione di Ramazzotti è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione del programma. La sua presenza rappresenta una novità rispetto alle edizioni passate del talent show.

Milly Carlucci avrebbe messo a segno il primo colpaccio dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai1. Parliamo di Aurora Ramazzotti, figlia degli amatissimi Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e star dei social. Secondo il settimanale Chi avrebbe detto sì alla Carlucci. In questo week-end Aurora si è sposata con Goffredo Cerza in un matrimonio da favola, un evento diventato virale tra emozioni, lacrime, parata di vip e tanti balli. La Ramazzotti è infatti scesa in pista con il suo Goffredo in uno splendido passo a due sulle note di Love on the Brain di Rihanna e El Tango de Roxanne. Sembrava una prova generale per Ballando con le Stelle, anzi un’esibizione da finale dello show Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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© Bubinoblog.altervista.org - COLPACCIO CARLUCCI! BALLANDO CON LE STELLE: AURORA RAMAZZOTTI IN GARA

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