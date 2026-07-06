COLPACCIO CARLUCCI! BALLANDO CON LE STELLE | AURORA RAMAZZOTTI IN GARA

Da bubinoblog.altervista.org 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Milly Carlucci ha annunciato che Aurora Ramazzotti parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in programma nel 2026. La showgirl e influencer, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sarà una delle concorrenti dello spettacolo di Rai1. La partecipazione di Ramazzotti è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione del programma. La sua presenza rappresenta una novità rispetto alle edizioni passate del talent show.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milly Carlucci avrebbe messo a segno il primo colpaccio dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai1. Parliamo di Aurora Ramazzotti, figlia degli amatissimi Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti e star dei social. Secondo il settimanale Chi avrebbe detto sì alla Carlucci. In questo week-end Aurora si è sposata con Goffredo Cerza in un matrimonio da favola, un evento diventato virale tra emozioni, lacrime, parata di vip e tanti balli. La Ramazzotti è infatti scesa in pista con il suo Goffredo in uno splendido passo a due sulle note di Love on the Brain  di Rihanna e  El Tango de Roxanne. Sembrava una prova generale per Ballando con le Stelle, anzi un’esibizione da finale dello show Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

colpaccio carlucci ballando con le stelle aurora ramazzotti in gara
© Bubinoblog.altervista.org - COLPACCIO CARLUCCI! BALLANDO CON LE STELLE: AURORA RAMAZZOTTI IN GARA
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI TENTA UN DOPPIO COLPACCIO CHOCBallando con le Stelle tornerà in onda su Rai1 in autunno con la sua ventunesima edizione.

Temi più discussi: Flavia Pennetta concorrente di Ballando con le stelle 2026? | Milly Carlucci determinata ad averla nel cast; Chi sostituirà Lucarelli a Ballando con le Stelle? Il nome; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta su Flavia Pennetta: l’ex tennista tra i nomi per il cast?.

colpaccio carlucci ballando conBallando con le Stelle, la decisione della Rai sulla giuria: Noi e Milly Carlucci.... Chi prende il posto di Selvaggia LucarelliSelvaggia Lucarelli ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le Stelle, ma chi prenderà il suo posto? Ecco la decisione della Rai ... libero.it

Ballando con le Stelle, Geppi Cucciari contro Barbara d’Urso: nuovi nomi anche per il castSelvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle e si apre la corsa alla sua sostituzione: tra i nomi in pole Geppi Cucciari e Barbara d'Urso, ma non solo. Tutte le novità su cast e giuria 2026. rds.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web