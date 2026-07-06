Aurora Ramazzotti nel cast di un programma televisivo? L’indiscrezione

Da 361magazine.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurora Ramazzotti verso Ballando con le Stelle: il nome che accende già la nuova stagione TV. La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è ancora iniziata, ma il suo cast è già diventato un piccolo romanzo fatto di indiscrezioni, conferme mancate e suggestioni che corrono veloci sui social. Tra i nomi che stanno circolando con più insistenza spicca quello di Aurora Ramazzotti, uno di quei profili capaci di spostare subito l’attenzione del pubblico. Nessuna ufficialità, sia chiaro: al momento si tratta di voci e trattative non confermate. Ma tanto basta per accendere l’immaginazione degli spettatori e degli addetti ai lavori, che vedono in Aurora una delle concorrenti più “naturali” per il dance show di Rai 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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