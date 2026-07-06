Ballando con le Stelle 2026 colpo di scena | Aurora Ramazzotti nel cast? L’indiscrezione dopo le nozze

A poche ore dal matrimonio con Goffredo Cerza, il nome di Aurora Ramazzotti torna a fare notizia. Secondo il settimanale Chi, l’influencer potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle 2026, in programma dal 3 ottobre su Rai 1. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma il suo possibile ingresso nel cast ha già suscitato interesse tra i fans.

A poche ore dal matrimonio con Goffredo Cerza, il nome di Aurora Ramazzotti torna già al centro del gossip televisivo. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’influencer potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle 2026, in partenza sabato 3 ottobre su Rai 1. Il magazine rilancia l’indiscrezione parlando di una possibile partecipazione già quasi definita. Stando alle fonti citate, Aurora Ramazzotti avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci, pronta quindi a scendere in pista come concorrente di Ballando. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il rumor ha subito acceso l’attesa attorno alla nuova stagione del programma, da anni uno dei format più seguiti del sabato sera di Rai 1. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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