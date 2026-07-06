Anche se non sono mancate lacrime di commozione, soprattutto da parte dei genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la gioia e l’allegria sono stati i sentimenti che più di tutti hanno fatto da collante alla tre giorni di festa. Tanti i momenti da ricordare, tra feste e brindisi, ma forse uno che più di tutti rimarrà impresso nella mente e nel cuore degli sposi, soprattutto di Goffredo, è quello del regalo speciale che Aurora ha pensato per Goffredo: 4 canzoni d’amore scritte in prima persona, dedicate al suo compagno di vita. «Sto lavorando a questo progetto da un anno ed è stato molto difficile non dirti niente - ha detto Aurora nel corso della festa post ricevimento, rotta dall’emozione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Aurora Ramazzotti ha scritto e pubblicato Un giorno di festa, un Ep dedicato al marito Goffredo Cerza

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Aurora Ramazzotti sposa il 4 luglio in Sicilia: castello, 3 giorni di feste e Eros in concerto

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