Il 5 luglio 2026, durante il matrimonio di Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha eseguito quattro canzoni d’amore in modo improvvisato davanti agli invitati. In quell’occasione ha presentato il suo primo EP intitolato ‘Un giorno di festa’. La cantante si è esibita con una performance dal vivo, sorprendendo gli ospiti presenti alla cerimonia.

Milano, 5 luglio 2026 – Aurora Ramazzotti debutta come cantante. E lo fa, a sorpresa, nel giorno delle nozze con Goffredo Cerza, presentando il suo primo EP dal titolo ‘Un giorno di festa’ con un’esibizione live davanti a tutti gli invitati. https:www.ilgiorno.itmagazinematrimonio-aurora-ramazzotti-goffredo-cerza-v30dtj2z La sorpresa. La coppia, che si è unita in matrimonio ieri, sabato 4 luglio, al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, dopo la cerimonia ha festeggiato con una cena e una serata tra canti e balli. Proprio durante la serata, l’influencer ha preso in mano il microfono e ha iniziato a cantare davanti a Goffredo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti, la sorpresa a Goffredo Cerza nel giorno del matrimonio: quattro canzoni d’amore. E nasce il suo primo EP

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Aurora Ramazzotti e Goffredo preparativi per il loro matrimonio

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