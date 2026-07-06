Auger Aliassime-Djokovic che quarto! Banco di prova definitivo | il pronostico
Novak Djokovic affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Wimbledon martedì 7 luglio. Djokovic, che ha vinto il torneo più volte, si prepara a giocare questa partita come un importante passaggio verso la semifinale. La sfida si svolge sull’erba di Londra, con Djokovic che cerca di mantenere il suo record di successi nel torneo. La partita sarà decisiva per determinare chi avanzerà nella competizione.
Novak Djokovic va a caccia della semifinale contro Felix Auger-Aliassime: analisi e pronostico della sfida in programma martedì 7 luglio. Novak Djokovic, inutile ribadirlo, è il re indiscusso dell’All England Club. Sui prati londinesi ha giocato il suo miglior tennis e il suo nome è già da tempo scolpito nella leggenda. A dispetto della sua età, dunque, resta uno dei clienti indubbiamente più scomodi con cui avere a che fare in un contesto come quello di Wimbledon. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E lo sa bene Felix Auger-Aliassime, autore di un torneo convincente e reduce da una vera maratona contro Alejandro Davidovich Fokina, che se lo ritroverà davanti in occasione dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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Felix Auger-Aliassime dances after winning amazing point vs Casper Ruud in UTS Nimes final
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