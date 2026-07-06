Auger Aliassime-Djokovic che quarto! Banco di prova definitivo | il pronostico

Novak Djokovic va a caccia della semifinale contro Felix Auger-Aliassime: analisi e pronostico della sfida in programma martedì 7 luglio. Novak Djokovic, inutile ribadirlo, è il re indiscusso dell’All England Club. Sui prati londinesi ha giocato il suo miglior tennis e il suo nome è già da tempo scolpito nella leggenda. A dispetto della sua età, dunque, resta uno dei clienti indubbiamente più scomodi con cui avere a che fare in un contesto come quello di Wimbledon. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E lo sa bene Felix Auger-Aliassime, autore di un torneo convincente e reduce da una vera maratona contro Alejandro Davidovich Fokina, che se lo ritroverà davanti in occasione dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Felix Auger-Aliassime dances after winning amazing point vs Casper Ruud in UTS Nimes final

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