La procura ha iscritto nel registro degli indagati un ex giornalista ed imprenditore, sospettato di essere il mandante dell’attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci. La svolta arriva dopo indagini che hanno portato a questa nuova iscrizione nel fascicolo. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui possibili collegamenti. Le autorità proseguono le verifiche per chiarire i ruoli e le responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si registra una svolta nell’inchiesta sull’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. La Procura ha infatti iscritto nel registro degli indagati l’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola, ritenuto dagli investigatori il presunto mandante dell’azione. Secondo quanto si apprende, Lavitola è stato sottoposto a una perquisizione eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia. L’imprenditore, già coinvolto in passato in diverse vicende giudiziarie, è ora formalmente indagato nell’ambito dell’inchiesta che punta a fare piena luce sull’attentato subito dal giornalista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Attentato a Ranucci, svolta nell’inchiesta: indagato Valter Lavitola. È il presunto mandante

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Attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti: svolta nell'inchiesta, caccia ai mandanti

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