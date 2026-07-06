attentato a ranucci indagato valter lativola come presunto mandante

Valter Lavitola, ristoratore ed ex giornalista, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all’abitazione di un conduttore televisivo a Pomezia. L’indagine riguarda un possibile ruolo di Lavitola come mandante dell’attentato. La procura ha confermato l’iscrizione nel registro degli indagati, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Il ristoratore ed ex giornalista Valter Lavitola è indagato nell’inchiesta sull’ attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto, nell’ottobre scorso, davanti l’abitazione del conduttore di Report, a Pomezia, in provincia di Roma. Il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Edoardo De Santis, ha emesso un decreto di perquisizione, esteso a tutte le pertinenze di Lavitola, che è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, perché sospettato insieme ad un’altra persona di essere il presunto mandante dell’attentato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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