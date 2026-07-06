Attentato a Ranucci indagato Lavitola | sarebbe il presunto mandante

L'imprenditore e ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sull'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre, che ha coinvolto il giornalista Sigfrido Ranucci. Secondo le ricostruzioni, Lavitola sarebbe considerato il presunto mandante dell'attacco. Le indagini continuano a verificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell'attentato. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l'indagine. Martedì sono state arrestate quattro persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Attentato a Ranucci, quattro arresti

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