Attentato a Ranucci indagato Lavitola | è il presunto mandante

L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione all’attentato avvenuto a ottobre scorso a Roma contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L’indagine si concentra sulla presunta responsabilità di Lavitola come possibile mandante dell’attacco. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o sui movimenti dell’indagato.

L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. In base a quanto riferito dalle agenzie, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l’imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell’attentato. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l’indagine. Martedì sono state arrestate quattro persone. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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