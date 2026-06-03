Un uomo armato di coltello ha rapinato due minorenni nel centro storico di Martina Franca all’alba. Dopo aver seminato il panico, è scappato. La Polizia ha avviato una caccia all’uomo e, dopo alcune ore, ha fermato il sospetto. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Tarantini Time Quotidiano Ha seminato il panico all’alba nel centro di Martina Franca, prendendo di mira due minorenni e minacciandoli con un coltello. La sua fuga è durata però poche decine di minuti grazie al rapido intervento della Polizia di Stato che, con il supporto dei Carabinieri, è riuscita a rintracciarlo, disarmarlo e arrestarlo. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 6 del mattino, quando il titolare di un bar del centro ha segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un soggetto molesto all’interno del locale. Poco dopo, lo stesso esercente ha nuovamente contattato i soccorsi riferendo che un giovane minorenne si era rifugiato nel bar dopo essere stato appena rapinato da un uomo armato di coltello. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Rapina due minorenni armato di coltello, fermato dalla Polizia dopo la caccia all’uomo nel centro storico

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