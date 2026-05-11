Como fermato in via Anzani con hashish e coltello | 25enne denunciato dalla polizia
Un giovane di 25 anni è stato fermato in via Anzani a Como durante un controllo di routine. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso dello hashish e un coltello. Il ragazzo, apparso subito nervoso e agitato, ha risposto in modo scontroso alle domande dei poliziotti. L’odore di stupefacente ha portato gli agenti a verificare ulteriormente i suoi effetti personali, portando alla denuncia.
Sembrava nervoso già dai primi minuti del controllo. Continuava a muoversi, a rispondere con insofferenza alle domande degli agenti e quell’odore acre di stupefacente, percepito subito dai poliziotti, ha convinto la pattuglia ad approfondire gli accertamenti.È così che sabato sera la polizia di.🔗 Leggi su Quicomo.it
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