Sofia Ferrari ha concluso i 3000 metri in 9’23’’98, ottenendo il terzo posto e il pass per i mondiali juniores. La gara si è svolta nel Meeting Silver di Rodengo Saiano, con partecipanti di livello internazionale. La atleta, ancora juniores, ha anche stabilito il record provinciale di categoria. La Corradini Rubiera ha ottenuto ottimi risultati nel meeting, dedicato alle gare di mezzofondo.

Brilla la Corradini Rubiera nel Meeting Silver di Rodengo Saiano, con gare ad invito di mezzofondo. In particolare Sofia Ferrari è terza sui 3000 piani con il tempo di 9’23’’98, lei Junior con davanti solo un’Assoluta e una Promessa. Questo tempo rappresenta il primato provinciale juniores, ma soprattutto il minimo per prendere parte ai campionati del mondo under 20 che si disputeranno negli Stati Uniti dal 5 all’8 agosto. Il minimo imposto dalla federazione italiana è di 9’25’’ e a oggi in Italia solo Sofia Ferrari ha corso a questi livelli. Ma se vogliamo guardare anche indietro, è dal 2019 che una junior non correva in un tempo più basso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica: Sofia mette in bacheca anche il record provinciale juniores, ma soprattutto volerà negli Usa per i campionati iridati. Ferrari terza sui 3000: vale il pass per i mondiali

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