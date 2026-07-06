Un evento si svolgerà presso le Terme di Telese, promosso dall’associazione ‘Livia Senese’. Si tratta di un percorso finalizzato al benessere di spirito, mente e corpo, che si ripete periodicamente. L’iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in attività di rilassamento e spiritualità, con sessioni dedicate al benessere olistico. La collaborazione tra l’associazione e le terme si rinnova per offrire un momento di relax e rigenerazione. La data dell’appuntamento sarà comunicata prossimamente.

Tempo di lettura: 2 minuti Si ripropone un appuntamento molto sentito che mira a riempire l’anima e dare benessere: un vero e proprio cammino per spirito, mente e corpo. L ‘Associazione Livia Senese – La Vita Oltre le Sofferenze, in collaborazione con le Terme di Telese e il Calicantus Residence, propone un percorso che unisce salute, spiritualità e condivisione. L’appuntamento da fissare in calendario va dal 24 agosto al 5 settembre 2026: un periodo nel quale i partecipanti potranno prendere parte al ciclo di cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, vivendo dodici giorni dedicati al benessere, alla prevenzione e alla socialità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Associazione ‘Livia Senese’ e Terme di Telese: una collaborazione nel segno dello spirito e del corpo

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