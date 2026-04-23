Telese Terme Caporaso presenta la squadra | riparte ‘Tutti Telese’

A Telese Terme, il sindaco ha presentato ufficialmente la squadra di governo in vista della ripresa del progetto “Tutti Telese”. La lista comprende alcuni componenti riconfermati e altri nuovi ingressi, mantenendo una continuità con il mandato precedente. La presentazione si è svolta alla presenza dei membri della maggioranza e ha segnato l’avvio delle attività amministrative per il nuovo periodo.

A due giorni dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste, il sindaco uscente di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rompe gli indugi e presenta la squadra con cui si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Già nelle ultime settimane, i canali social di ‘Tutti Telese’ hanno presentato volti e progetti di quella che sarà la nuova tornata elettorale. Tra pochissimi giorni, l’avvio della campagna elettorale. ‘Tutti Telese’ si è presentata ai piedi della locomotiva dei bagnanti, all’interno delle Terme. Il ritorno dello storico vagone è stato un progetto fortemente voluto dallo stesso Caporaso; nel tempo, la locomotiva è divenuta uno spazio vivo di confronto culturale, presentazioni, dibattiti e momenti di condivisione cittadina.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese Terme, Caporaso presenta la squadra: riparte ‘Tutti Telese’ Notizie correlate Telese Terme, un modello di sviluppo: l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliaturaTempo di lettura: 3 minutiCon l’avvicinarsi della conclusione del mandato amministrativo, l’Amministrazione Comunale di Telese Terme guidata dal... Telese verso il futuro: l’Amministrazione Caporaso traccia il bilancio di fine consiliaturaIl percorso di questa amministrazione è iniziato nel momento più buio della storia recente del Paese: l’insediamento in piena emergenza Covid-19. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Telese Terme, Caporaso: La storia di ADR Group segnale di vitalità e attrattivita del territorio; Telese Terme, fronte Caporaso già in campo: entra nel vivo il progetto Bozzi; Croce d’Oro al Luogotenente D’Orta, le parole del sindaco di Telese Terme. Telese Terme, fronte Caporaso già in campo: entra nel vivo il progetto BozziSabato è proseguita presso il civico 146 di viale Minieri la sottoscrizione della lista Tutti Telese, che accompagnerà con lo stesso vessillo del 2020 la corsa verso ... ilmattino.it Telese Terme, in arrivo la festa per il novantennale: riflettori sul cartellone degli eventiIn programma domani, alle 19, nell'anfiteatro delle Terme di Telese, la presentazione del cartellone eventi per il novantennale della cittadina termale. Saranno dunque svelati i principali ... ilmattino.it “Verum est factum”, a Telese Terme il dossier di Felice Casucci Mercoledì 29 aprile, alle ore 18:30, presso la Fondazione Gerardino Romano, la presentazione del dossier che ripercorre cinque anni di politiche per il turismo in Campania (2020-2025). Un’anali - facebook.com facebook