Associazione Chernobyl un record di ospitalità
Quindici bambini bielorussi, tra gli 8 e i 12 anni, sono arrivati da pochi giorni nelle case delle famiglie associate a Chernobyl nelle città di Maranello, Fiorano e Formigine. Il gruppo è composto da otto femmine e sette maschietti e resterà fino alla fine di luglio.
Sono arrivati da qualche giorno i quindici bambini bielorussi ospiti delle famiglie dell’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine. Il gruppo, composto da 8 femmine e sette maschietti, tutti dagli 8 ai 12 anni, rimarrà fino a fine luglio. I bambini provengono tutti dai villaggi della provincia di Braghin, regione di Gomel, una delle più contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl e grazie ad un progetto di inviti privati delle famiglie accoglienti trascorreranno qualche settimana qui nel distretto ceramico, dando corso ad un progetto di solidarietà tra i più riusciti sui nostri territori. "Ringraziamo – scrivono i promotori... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Chernobyl Cronologia di un disastro nucleare
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: A Bergamo una «Papa Gio run» da record: in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli
Vito Potenza, il presidente dei record: da 30 anni alla guida dell'Associazione nazionale carabinieriVito Potenza guida l’Associazione nazionale carabinieri di Monza dal 1994, mantenendo l’incarico in modo pressoché ininterrotto.
Temi più discussi: Associazione Chernobyl, un record di ospitalità; Progetto Chernobyl, arrivati sul territorio altri 15 bambini bielorussi; Chernobyl, 40 anni dopo: 500 bambini accolti nel modenese; Cassago chiama Chernobyl: il 5 luglio torna l'auto-moto raduno.
C'è un'altra magnifica storia che arriva dal fronte accoglienza sull'asse Ucraina-Italia. Riguarda il piccolo Bogdan, bimbo di 8 anni che proviene da Ivankiv, regione a pochi chilometri da Chernobyl dove la vita ormai è diventata un incubo. Bogdan è giunto a Na facebook
Associazione Chernobyl, un record di ospitalitàSono arrivati da qualche giorno i quindici bambini bielorussi ospiti delle famiglie dell’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano e Formigine. ilrestodelcarlino.it
Un aiuto importante per i bambini bielorussi ed ucrainiDue i progetti in corso. Da una parte quello dei soggiorni terapeutici per i bimbi bielorussi che l'associazione porta avanti da diversi anni. Un percorso terapeutico per rafforzare le difese ... rainews.it