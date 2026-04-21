Vito Potenza il presidente dei record | da 30 anni alla guida dell' Associazione nazionale carabinieri

Vito Potenza guida l’Associazione nazionale carabinieri di Monza dal 1994, mantenendo l’incarico in modo pressoché ininterrotto. La sua lunga presenza alla guida dell’associazione lo rende uno dei presidenti più longevi a livello nazionale. La sua presidenza si estende ormai da quasi trent’anni, ed è considerato il leader con il mandato più duraturo tra i presidenti delle associazioni di carabinieri in Italia.

Lo potremmo definire il presidente dei record: dal 1994 ricopre in modo pressoché continuativo l’incarico di presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza (la terza più anziana a livello nazionale).Che cosa ha fatto Vito Potenza Un impegno che il consiglio direttivo gli ha.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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