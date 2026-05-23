A Bergamo una Papa Gio run da record | in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli
A Bergamo si è svolta la “Papa Gio run”, con oltre 3.000 partecipanti iscritti all’associazione Paolo Belli. L’evento ha visto una grande partecipazione di persone vestite di verde, partendo dall’ospedale e arrivando in centro città. Organizzata dal gruppo sportivo Podisti insonni, la corsa ha coinvolto una vasta folla di runner e appassionati. La manifestazione si è conclusa con una grande presenza di pubblico e un clima di festa.
L’EVENTO. Una marea verde dall’ospedale alla città: enorme partecipazione all’iniziativa organizzata dal gruppo sportivo Podisti insonni. Una marea verde di oltre tremila persone quella che ha colorato, nel pomeriggio di oggi 13 maggio, il parcheggio Nord-est dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la partenza della sesta Papa Gio run. Una folla composta da persone di tutte le età e tutti i livelli, accolti senza distinzioni grazie alla varietà dei tre percorsi, pensati per garantire un’esperienza piacevole qualsiasi fosse la preparazione dei partecipanti. Ai nastri di partenza podisti preparati, che hanno goduto di una corsia preferenziale per garantire che non ci fossero intoppi per nessun corridore, al fianco di famiglie con cani e bambini, talvolta anche nei passeggini e persino nelle carrozzine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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