A Bergamo una Papa Gio run da record | in più di 3mila per l’associazione Paolo Belli

Notizia in breve

A Bergamo si è svolta la “Papa Gio run”, con oltre 3.000 partecipanti iscritti all’associazione Paolo Belli. L’evento ha visto una grande partecipazione di persone vestite di verde, partendo dall’ospedale e arrivando in centro città. Organizzata dal gruppo sportivo Podisti insonni, la corsa ha coinvolto una vasta folla di runner e appassionati. La manifestazione si è conclusa con una grande presenza di pubblico e un clima di festa.