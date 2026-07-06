L'assicurazione sta cambiando, passando dall'attenzione ai premi e ai sinistri a un ruolo incentrato sulla gestione della salute dei clienti. Secondo un rappresentante di un'azienda del settore, si sta assistendo a una trasformazione verso un ecosistema che privilegia la prevenzione e la centralità della salute. Questa evoluzione riflette un cambiamento nel modo in cui le compagnie assicurative si relazionano con i propri clienti, puntando a un approccio più integrato e preventivo.

“L'assicurazione evolve e diventa attore di un ecosistema complesso che mira non a gestire dei premi e dei sinistri, ma a gestire la salute dei clienti. In questo modello pro-attivo, in cui si decide un piano di prevenzione, ossia cosa si deve fare per gestire e tutelare la salute in modo preventivo, è una vera transizione di ruolo per tutti gli agenti e gli attori in campo”. A dirlo Massimo Tessitore, Ceo InSalute Servizi, in occasione della seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), ‘centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo assicuratori’

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Assicurazioni: Tessitore (InSalute Servizi), centralità di salute e prevenzione trasformano ruolo

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