Salute mentale servono prevenzione e più servizi territoriali

La prevenzione e l’organizzazione dei servizi territoriali per la salute mentale sono stati al centro di un incontro pubblico. È stato sottolineato che sono necessari interventi più mirati e una maggiore presenza di strutture sul territorio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani o risorse specifiche, né su tempistiche precise. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accesso alle cure e rafforzare le reti di supporto locale, senza indicare misure concrete in fase di attuazione.

La prevenzione e l’organizzazione dei servizi territoriali per la salute mentale sono stati al centro dell’interrogazione rivolta alla Giunta regionale dalla capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Assemblea legislativa dell’ Emilia-Romagna, Simona Larghetti, sottoscritta anche dal consigliere regionale Paolo Trande. "Dopo la tragedia avvenuta nel Modenese — sottolinea la consigliera Larghetti — che ha coinvolto una persona affetta da patologie psichiatriche, non possiamo limitarci allo sgomento o alla cronaca. Dobbiamo avere il coraggio di porci una domanda scomoda, ma necessaria: si poteva prevenire? E anche: è ammissibile che una persona... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sanità: Sereni (Pd), Più investimenti e cambio di paradigma con territorio al centro

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