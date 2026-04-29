A Foiano di Val Fortore è stata annunciata una giornata dedicata alla prevenzione e ai servizi sanitari gratuiti presso Piazza della Salute. La presentazione ufficiale si terrà il 30 aprile a Benevento, con informazioni su ambulatori, screening e attività dedicate ai cittadini. L’evento mira a offrire accesso a servizi medici senza costi e a promuovere iniziative di tutela della salute sul territorio.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, in collaborazione con il Comune di Foiano di Val Fortore e l’ENPAM, presenta il progetto “Piazza della Salute – FAI PREVENZIONE: PRENDITI CURA DI TE”, che si terrà a Foiano di Val Fortore mercoledì 6 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il programma sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 12:00, presso la sede dell’OMCeO di Benevento. L’evento mira a favorire un accesso equo e inclusivo ai servizi di prevenzione, abbattendo barriere informative e logistiche, e promuovendo una maggiore consapevolezza sui principali fattori di rischio e sull’importanza della diagnosi precoce.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Piazza della Salute a Foiano di Val Fortore: prevenzione e servizi gratuiti per i cittadini

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