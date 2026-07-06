Durante l’Insurtech Day, è stato annunciato un aumento degli investimenti in prevenzione da parte di un’importante compagnia assicurativa. La strategia si sposta da una semplice copertura dei danni a un approccio che punta a prevenire i problemi prima che si verifichino. La novità segna un cambiamento significativo nel settore, con una maggiore attenzione alle soluzioni innovative e alle tecnologie emergenti.

MIlano, 6 lug. (Adnkronos) - "Insurtech Day rappresenta il cambiamento di un'industria che sta passando da una logica di mera copertura dei problemi a una di garanzia e prevenzione. Il mondo assicurativo si trasforma: da soggetto che ripara i danni a soggetto che lavora fianco a fianco con i clienti, che si tratti di idee o della persona fisica, per migliorarne lo stato di salute, con lo scopo di remunerare la gestione del rischio. Diventa così un partner a 360 gradi, che investe molte più energie nella prevenzione e nell'assistenza piuttosto che nella semplice risoluzione dei problemi". Lo ha detto Simone Ranucci Brandimarte, presidente di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Assicurazioni, Ranucci Brandimarte (IIA): "Cambio di passo, investiamo di più in prevenzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranucci Brandimarte (IIA), ‘molte più energie in prevenzione e assistenza’Il rappresentante di un’associazione di assicurazioni ha dichiarato che il settore sta cambiando, passando da un ruolo esclusivamente di riparazione...

Milan, Champions ad un passo ma serve un cambio di passoIl Milan si avvicina alla qualificazione in Champions League, ma ha mostrato difficoltà nel mantenere la continuità dei risultati, soprattutto nelle...

Si parla di: Commercial Lines: le PMI restano reattive sul rischio, ma il mercato assicurativo cresce.

Assicurazioni, Ranucci Brandimarte (IIA): Cambio di passo, investiamo di più in prevenzioneInsurtech Day rappresenta il cambiamento di un'industria che sta passando da una logica di mera copertura dei problemi a una di garanzia e prevenzione. Il mondo assicurativo si trasforma: da soggetto ... adnkronos.com

Assicurazioni: Ranucci Brandimarte (IIA), 'molte più energie in prevenzione e assistenza'(Adnkronos) - Il mondo assicurativo si trasforma: da soggetto che ripara i danni a soggetto che lavora fianco a fianco con i clienti, che si tratti di idee o della persona fisica, per migliorarne lo ... msn.com