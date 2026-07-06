Il rappresentante di un’associazione di assicurazioni ha dichiarato che il settore sta cambiando, passando da un ruolo esclusivamente di riparazione dei danni a una collaborazione più stretta con i clienti. L’obiettivo è migliorare lo stato di salute delle persone o delle idee, con l’intento di gestire meglio il rischio. La strategia si concentra sulla prevenzione e sull’assistenza, puntando a coinvolgere maggiormente i clienti in questa nuova impostazione.

“Il mondo assicurativo si trasforma: da soggetto che ripara i danni a soggetto che lavora fianco a fianco con i clienti, che si tratti di idee o della persona fisica, per migliorarne lo stato di salute, con lo scopo di remunerare la gestione del rischio. Diventa così un partner a 360 gradi, che investe molte più energie nella prevenzione e nell'assistenza piuttosto che nella semplice risoluzione dei problemi”. È quanto affermato da Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di IIA - Italian Insurtech Association, intervenendo alla seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ranucci Brandimarte (IIA), molte più energie in prevenzione e assistenza

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