Assicurazioni | Losito EY ‘con meno figli servizi per cura degli anziani saranno servizio essenziale’

Un esperto di una grande società di consulenza ha dichiarato che con il calo del numero di figli nelle famiglie, i servizi dedicati alla cura degli anziani diventeranno essenziali. Ha osservato che molti nuclei familiari sono composti da una o due persone, modificando la domanda di assistenza. Di conseguenza, i servizi di assistenza agli anziani assumeranno un ruolo centrale nel settore economico.

“I nuclei familiari, che sempre spesso sono nuclei composti da una o due persone e non più una ‘famiglia tradizionale’ con uno o piú figli. Questi fa sì che la cura degli anziani diventerà un aspetto più critico e, di conseguenza, tutti i servizi connessi con l’assistenza all'anziano saranno sempre più importanti e al centro dell'economia”. Sono le parole di Cristian Losito, Partner, Financial Services, Consulting di EY, in occasione della seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’, la giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito Vita, Salute e Longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Assicurazioni: Losito (EY), con meno figli, servizi per cura degli anziani saranno servizio

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