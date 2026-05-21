Crescita debole e popolazione che invecchia | il quadro dell’Italia nel rapporto Istat 2026

Il rapporto annuale 2026 dell’Istat presenta una situazione di crescita economica lenta per l’Italia, accompagnata da un’invecchiamento della popolazione. I dati evidenziano che l’economia del paese si sviluppa a un ritmo modesto, mentre la composizione demografica si sposta verso una maggiore presenza di anziani. Il documento analizza le reazioni del Paese agli shock esterni e alle vulnerabilità strutturali che lo riguardano, offrendo un quadro complessivo della condizione socio-economica nazionale.

(Adnkronos) L’Italia cresce, ma cresce piano. E’ il bilancio che fa l’Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l’intero panorama socio-economico del Paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell’immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti dei paradigmi geopolitici, che determinano una sistematica incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l’inflazione, e la grande questione dell’inverno demografico. Nel corso del 2025 l’economia ha mostrato un’espansione solida ma disomogenea, trainata dagli Stati Uniti e dalle economie emergenti, a fronte di una dinamica più debole dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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