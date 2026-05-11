Buoni Servizio per l’accesso a strutture diurne e servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità | domande dal 15 maggio

Dal 15 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere i Buoni Servizio destinati a persone anziane e con disabilità. Questa è la quarta annualità del progetto previsto nel POC Puglia 20212027, Area Tematica 10, Linea di Intervento 10. Le risorse sono destinate all’accesso a strutture diurne e servizi domiciliari, con l’obiettivo di sostenere le persone che ne hanno bisogno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Buoni Servizio per l'accesso a strutture diurne e servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità: domande dal 15 maggio AVVIO DELLA 4^ ANNUALITA’ 20262027 - POC Puglia 20212027 - Area Tematica 10 - Linea di Intervento 10.03. Grazie al Buono servizio, le famiglie pugliesi possono ottenere, a un costo significativamente contenuto, l’accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta, approvato con Determinazione dirigenziale n.146443 del 6.05.2026: Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60), ora art. 3 del R.R. 52019 Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Buoni Servizio per l’accesso a strutture diurne e servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità: domande dal 15 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Servizi per anziani e persone con disabilità: la Regione stanzia 35 milioni di euroLa Regione Puglia dà il via alla quarta annualità operativa 20262027 della misura “Buono Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e... Buoni livelli di occupazione nelle strutture e domande in crescita per i ristoranti veronesi in vista della Pasqua«Pasqua e Pasquetta si preannunciano molto buone – ha commentato la presidente dell’Associazione Ristoratori di Confcommercio Verona, Nadia Pasquali... Argomenti più discussi: Avviso Pubblico per accedere ai buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio; Sostegno Alla Non Autosufficienza: La Regione Lazio Vara Un Nuovo Piano Con Buoni Servizio; Buoni servizio per anziani e disabili, dalla Regione Puglia 35 milioni per assistenza domiciliare e centri diurni; Sostegno alle fragilità sociali: avviso pubblico da 35milioni di euro della Regione.