Buoni Servizio per l’accesso a strutture diurne e servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità | domande dal 15 maggio
Dal 15 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere i Buoni Servizio destinati a persone anziane e con disabilità. Questa è la quarta annualità del progetto previsto nel POC Puglia 20212027, Area Tematica 10, Linea di Intervento 10. Le risorse sono destinate all’accesso a strutture diurne e servizi domiciliari, con l’obiettivo di sostenere le persone che ne hanno bisogno.
Buoni Servizio per l'accesso a strutture diurne e servizi domiciliari per anziani e persone con disabilità: domande dal 15 maggio AVVIO DELLA 4^ ANNUALITA’ 20262027 - POC Puglia 20212027 - Area Tematica 10 - Linea di Intervento 10.03. Grazie al Buono servizio, le famiglie pugliesi possono ottenere, a un costo significativamente contenuto, l’accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta, approvato con Determinazione dirigenziale n.146443 del 6.05.2026: Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60), ora art. 3 del R.R. 52019 Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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