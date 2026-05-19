A Forlì, circa un terzo della popolazione ha più di 60 anni, su un totale di circa 118.000 abitanti. Tra questi, il 14% sono cittadini stranieri. La presenza di persone con meno figli e di età più avanzata si conferma come una delle caratteristiche principali della città. I dati, forniti da fonti ufficiali, riflettono un quadro demografico in evoluzione, con un aumento delle fasce d’età più alte rispetto al passato. La composizione della popolazione cittadina si sta modificando nel tempo.

A Forlì una persona su tre ha più di 60 anni. Su 118.173 abitanti, secondo i dati forniti dal Comune, si tratta di una fascia ampia che comprende chi sta entrando nella pensione, tra cui i figli del boom economico, nati tra la fine degli anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta, insieme alle età più avanzate. Gli ultraottantenni soli in città sono 4.180 e uno su dieci vive in una struttura per anziani. Un dato che incide anche sui bisogni quotidiani, dall’assistenza alla gestione della vita in autonomia. Oltre il 40% delle famiglie è composto da una sola persona e quasi il 70% non supera i due componenti. Un equilibrio che si sposta verso le età più avanzate e che si riflette anche nella composizione dei nuclei familiari, sempre più contenuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sempre più anziani e con meno figli. Un residente su tre è over 60. Il 14% è straniero. E più giovane

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